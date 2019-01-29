Два горных инженера задержаны в Бразилии в рамках дела о прорыве дамбы. Оба специалиста работали на компанию Vale, которой и принадлежал резервуар.

Число жертв трагедии достигает 65 человек. Ещё 279 числятся пропавшими без вести. Спасатели признают, что шансов найти их живыми чрезвычайно мало.

Живущие по берегам реки аборигены опасаются, что отходы, окрасившие воду в цвет ржавчины, могут навсегда изменить их традиционный образ жизни:

Reuters

«Вы думаете, что какую-нибудь горную компанию это вообще волнует? Кого-нибудь из местных властей? Нет, они об этом даже не задумываются. Их волнуют только деньги, только руда».

«У нас особое отношение к реке. Наше племя родилось из капли воды, упавшей на землю. Наша связь с рекой священна: это не только источник пищи, это символ единства племени».

Reuters

Дамбу, закрывавшую отстойник для отходов шахты, прорвало в субботу. Таких резервуаров в штате несколько. Три года назад в этом же районе прорвало такую же дамбу, что назвали крупнейшей экологической катастрофой в истории Бразилии.