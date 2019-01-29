Аланис Мориссетт выходит на Бродвей

Канадская автор и исполнительница Аланис Мориссетт представит на Бродвее мюзикл по мотивам своего альбома "Jagged Little Pill" - знакового для певицы и принесшего ей мировую славу. Пластинка вышла в 1995 году и разошлась тиражом в 33 миллиона копий по всему миру, из них более 15 млн пришлись на США. Таким образом альбом стал одним из самых продаваемых за все время и первым, достигшим в Канаде двукратного бриллиантового статуса. Премьера мюзикла состоялась в мае 2018 года в Американском репертуарном театре в Кембридже и имела огромный успех.