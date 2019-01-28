Опасная зона

Восточная Украина - один из самых опасных в мире регионов из-за угроз, которые представляют мирному населению мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы, примета растянувшегося на годы вооруженного конфликта.

Автор репортажа, Наталья Любченкова, предлагает ближе познакомиться с живущими здесь людьми и узнать, как они преодолевают опасности.

Лидия Королёва, местная жительница: "Она ("растяжка") блестела, тонкая, как волосочек. Я знаю, что нужно опасаться, нельзя ходить туда. А я взяла и пошла со своими, местными".

Эта женщина из Донецкой области рассказывает, что видела "растяжку" в местном лесу, собирая грибы. Взорвись мина, она бы погибла или осталась тяжелым инвалидом. По разным данным, на Украине от мин с 2014 года погибли и пострадали 1900 человек. И на линии соприкосновения, и на территориях, где прямого обстрела сегодня нет, эти молчаливые убийцы продолжают прятаться, угрожая новыми жертвами. В группе повышенного риска - играющие без присмотра дети, подростки; взрослые, которые уходят в лес за грибами или дровами, работающие на полях фермеры.

Николай Задорожный, местный житель: "Я на тракторе сеял подсолнух, проезжаю, смотрю на следы, которые остаются за мной. Вижу, лежит снаряд, сантиметров 70. Он проскочил между рядами. Вот так... потом приехали специалисты, сфотографировали его, на следующий день саперы забрали".

Лидия и другие местные жители рассказали о подозрительных предметах и установках экспертам Halo Trust. Это - одна из трех международных благотворительных организаций, занимающихся обезвреживанием мин на востоке Украины.

Наталья Любченкова, журналист Euronews, показывает и рассказывает: "На поле за моей спиной в пострадавшей от войны Донецкой области идет процесс разминирования. Давайте посмотрим, как осуществляется операция, этап за этапом".

Марина Лантух, сотрудник по связям с общественностью, HALO Trust: "Да, отсюда хорошо видно заминированное поле. Вот там - бункер, он служит укрытием для людей, наших сотрудников, участвующих в разминировании. Там же находится медицинский пункт, также предназначенный для занятых в зачистке поля людей, парамедиков, руководителя группы. А там вы видите Сase, так называется погрузчик, который мы используем для очистки территории".

Полностью бронированная тяжелая машина управляется оператором; ее задача - выкопать почву с прежних боевых позиций. Из соображений безопасности на этом этапе работы доступ к площадке запрещен; наш журналист оставляет включенную камеру и укрывается в бункере в 100 метрах.

Следующий этап - доставка почвы в так называемую зону досмотра. Здесь ее проверяют саперы, работающие вручную, с детекторами. Они ищут неразорвавшиеся боеприпасы или противопехотные наземные мины. Когда детектор подает звуковой сигнал, сапер фиксирует его, изолирует участок: начинается поиск потенциально опасного элемента. При обнаружении взрывчатки саперы обязаны проинформировать государственные органы, ответственные за его устранение.

Находят неразорвавшиеся боеприпасы и в другом месте, в Луганской области, также на востоке Украины. Здесь хорошо помнят о взрыве, прогремевшем три с лишним года назад на складе с оружием. Радиус взрывной волны тогда достиг 20 километров: погибли люди, были повреждены тысячи частных домов, многоэтажных, других построек.

В условиях пронизывающего ветра и минусовых температур команда по разминированию проверяет вручную длинный участок - сантиметр за сантиметром. Металлодетекторы подают сигналы, саперы изолируют потенциально опасный участок и начинает детальное обследование с более чувствительными приборами. Одна полоса проверена и признана безопасной - саперы переходят к другой. Такой принцип работы называется линейным.

Саперу в среднем удается проверить от 10 до 40 квадратных метров в день.

Эксперты напоминают: современный арсенал взрывных устройств огромен и разнообразен, взрывчатку легко спрятать в детскую игрушку, а маркировка минных полей часто неясна. Подробное разъяснение особенностей минной войны, правил безопасного поведения для местного населения - важный элемент программы по спасению жизней. Специалисты Швейцарского фонда по противоминной деятельности (FSD) проводят уроки для сотрудников крупного фермерского хозяйства, расположенного недалеко от Мариуполя.

Петро Зиборов, директор филиала, "Агротис": "На полях мы находили боеприпасы, и очень серьезные. И поэтому было нелишним еще раз ознакомить рабочих с тем, что может их нечаянно ожидать и привести к непоправимым последствиям".

По прогнозам экспертов, после окончания войны Украине понадобится не менее 15 лет, чтобы избавиться от взрывоопасных пережитков конфликта. Сегодня ни одна из организаций по гуманитарному разминированию не может работать непосредственно на линии соприкосновения или на территориях, подконтрольных сепаратистам.

Ник Смарт, региональный директор, HALO Trust: "Мы обозначили в качестве потенциально опасных 15 миллионов квадратных метров территории (это 15 квадратных километров). Зачистили мы 3 квадратных километра. Остается еще очень и очень много участков, которые мы либо вообще не видели, либо не смогли проверить из-за высокой угрозы безопасности. Большая часть таких территорий лежит на линии соприкосновения".