Ученые ЕС разобрали водоросли

Как извлечь биологически активные компоненты из микроводорослей - с тем, чтобы потом использовать их в фармацевтическом производстве и косметологии? Программа Futuris побывала на севере Испании, где познакомилась с местным стартапом NEOALGAE, работающим с опорой на Европейский исследовательский проект.

Здешние специалисты ухаживают за уникальной оранжереей, разбитой в небольшом пруду. В фокусе их внимания - 4 вида микроводорослей, которые как выяснилось, являются богатейшим источником жирной кислоты "Омега-3" и антиоксидантов, широко востребованных фармацевтами и косметологами. Чтобы получить эти ценные соединения, за водорослями нужно бережно ухаживать.

Давид Суарес, биолог, NEOALGAE: "В конце концов, микроводоросли - это мини-растения. Для хорошего самочувствия им нужен постоянный источник света, естественный или искусственный. Крайне важен и температурный режим. Мы используем эту теплицу, чтобы создать для них стабильные температурные условия - в идеале между 15 и 20°C. Третьим важным параметром здоровья водорослей является движение: микроводоросли нуждаются в изменении положения, это способствует равномерному распределению света. Движение необходимо и для их полноценного метаболизма".

Ученые применяют сложные технологии, чтобы извлечь из водорослей микроэлементы. В числе прочего они используют углекислый газ для для разрушения клеточных мембран, которые и защищают ценные соединения. Специалисты отмечают что избегают химических растворителей.

Виктор Касада Банарес, биолог: "Мы впрыскиваем углекислый газ в микроводоросли при очень высоких температуре и давлении (оно может достигать 300 или 400 бар). В итоге у нас на руках - своего рода раствор, который содержит газ и масла микроводорослей. На следующем этапе мы нормализуем давление: углекислый газ выделяется в воздух или консервируется для других операций. Масла как более тяжелые субстанции остаются на дне контейнера, мы их собираем и восстанавливаем".

До сих пор основным источником полинасыщенных жирных кислот считались рыба и морепродукты. Ученые ищут альтернативные варианты, так как многие виды рыб признаны исчезающими и их промысле ограничен. Микроводоросли, говорят специалисты - многообещающая замена.

Мария Альварес, биолог: "Концентрация "Омеги-3" в микроводорослях намного выше, чем в любой рыбе. К тому же это гораздо более естественный способ получить искомый элемент. Напомню, что рыба не вырабатывает "Омегу-3", она накапливает кислоту, поглощая водоросли. Мы же обращаемся, так сказать, к первоисточнику".

Стартап уже вывел на рынок пищевые добавки и косметические продукты на основе жирных кислот и антиоксидантов, извлеченных из водорослей. Их задача - добиться популяризации своей продукции и повысить конкурентоспособность марки.

Игнасио Альберт, директор, NEOALGAE: "Наша технология выделения микроэлементов - дорогая, что сказывается на стоимости продукта. На рынке есть более дешевые варианты, полученные другими способами. Мы будем совершенствовать технологию, чтобы добиться сокращения издержек. Еще мы надеемся, что в ЕС рано или поздно примут закон, запрещающий извлечение микроэлементов с помощью химических растворителей. К этому моменту наша экологически безопасная технология войдет в широкий обиход и цены пойдут вниз".

По оценкам ученых, спрос на "Омегу -3" на мировом рынке составляет 260 тысяч тонн в год: микроэлементам из водорослей на нем, без сомнения, найдется место.