Siemens и Alstom предложили компромисс регуляторам ЕС

Немецкая корпорация Siemens и французский концерн Alstom направили в Еврокомиссию новый пакет компромиссных мер, чтобы получить разрешение антимонопольных регуляторов ЕС на слияние активов в области железнодорожного машиностроения.
Регуляторы Германии и Франции сделку уже одобрили. Siemens и Alstom объявили о заключении соглашения в сентябре 2017 года.
Компании заявляют о намерении создать мощную корпорацию, способную эффективно конкурировать с крупнейшим в мире производителем подвижного состава — китайской государственной корпорацией CRRC.
Еврокомиссия опасается сокращения конкуренции на рынке европейских производителей и повышения цен.
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что теперь у Еврокомиссии нет причин блокировать сделку о слиянии. Решение, предположительно, будет принято 6 февраля.