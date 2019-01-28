Обратная миграция из Венесуэлы в Португалию

В условиях экономического и политического кризиса Венесуэлу за последние годы покинули более трёх миллионов человек. Часть из них приняла Португалия. Главным образом это сами португальцы, которые когда-то уехали в Латинскую Америку, а теперь — уже как вынужденные мигранты — возвращаются на родину.

«Мне было 17 лет, когда я уехал в Венесуэлу, я прожил там 37 лет. Теперь здесь я оказался в положении мигранта. Я больше венесуэлец, чем португалец», — рассказывает Жорже Альвеш. В Порту он открыл ресторан венесуэльской кухни. Альвеш говорит, что в свои 54 вынужден начинать всё с нуля. Надеясь на сохранение хотя бы части своего бизнеса в Венесуэле, он предпочитает не говорить о политике. В отличие от работников его ресторана, некоторые из которых не скрывают своего негативного отношения к нынешнему правительству Венесуэлы и президенту Николасу Мадуро:

— Организация американских государств и ООН сделали некоторые шаги вперед, и я надеюсь, что они окажут максимально возможное давление на политиков, чтобы состоялись новые выборы, чтобы была найдена точка соприкосновения для всей страны.

— Я думаю, все мы, венесуэльцы, связываем великие надежды с тем, что происходит сейчас вокруг президента Гуайдо. Мы видим, что международное сообщество принимает более активные меры в этой связи.

Как отмечает корреспондент Euronews Филипа Соареш, «правительство Португалии внимательно следит за событиями в Венесуэле, потому что там большая португальская община. Тысячи её представителей уехали в последние годы, но и сейчас в Венесуэле живет не менее 300 000 португальцев».