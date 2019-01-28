Молодёжь Газы выбирает эмиграцию

Жизнь простых палестинцев в секторе Газа это борьба за выживание в условиях военных действий и бедности. Молодые люди мечтают о лучшей доле за рубежом. Но вырваться за границы блокированного сектора для многих непосильная задача. Родители часто не в состоянии помочь своим детям обрести лучшее будущее.

"При такой жизни мой сын настоятельно просит меня помочь ему эмигрировать вслед за своими друзьями, – рассказывает Исам аш-Шавва. – Я отказываюсь, но, честно говоря, если бы у меня были финансовые возможности, я бы дал ему денег на эмиграцию, на поиски лучшей жизни, так как здесь будущего нет".

Долгий путь начинается для жителей Газы в Рафахе, расположенном на границе с Египтом. Отсюда отправился на поиски лучшей жизни и Мостафа. Но он очень скоро пожалел о своём решении. Путешествие едва не стоило ему жизни...

"Когда перед вами захлопывают двери, человек готов стучаться в любую дверь, даже если это дверь в ад, – объясняет Мостафа. – Путешествие мигрантов это схождение в ад. Прежде чем ты доберёшься до места назначения, столкнёшься с массой опасностей. Я так и не доехал туда, куда хотел. Самым трудным участком моего пути было пересечение полуострова Синай. Это очень опасное место, я думал, что я там погибну".

Мостафе повезло вернуться живым. По словам Ваэль Вешах, её сын числиться среди пропавших без вести после того, как лодка контрабандистов, на которой он рассчитывал добраться до Европы потерпела крушение:

"Молодежь будет уезжать, потому что они не чувствуют себя здесь в безопасности. Но они рискуют жизнью. Они думают, что, уехав из Газы, они обретут в Европе уважение и безопасность. Но ведь еще не факт, что они доедут до туда целыми и невредимыми".

Рассказы о страданиях, опасностях и смерти не отпугивают молодых палестинцев от новых попыток выбраться за пределы родного города, жизнь в котором им кажется совершенно бесперспективной.