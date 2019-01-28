"Заметки из США": на диком Западе

Пустынный климат, непременное солнце - город Санта-Фе в штате Нью-Мексико стал очередной остановкой в турне ирландского музыканта Фоя Вэнса, в компании которого Euronews продолжает знакомить зрителей с нетуристической Америкой.

"Святая вера"

Санта-Фе - второй по древности город Соединенных Штатов, столица штата Нью-Мексико. Примечательно, что город был заложен еще до существования самой страны. Сюда, на территорию современного Нью-Мексико, в 16 веке пришли испанские конкистадоры. До них эти земли населяли индейские племена. Примечательно, что самое старое из сохранившихся в Санта-Фе зданий - Дом губернатора - было построено в 1610 году, оно по-прежнему в рабочем состоянии. Городская архитектура выдержана в испанском колониальном стиле, на улицах нередко слышен испанский язык.

Санта-Фе - настоящий перекресток культур, испанской, мексиканской, а также наследия коренных народов США. Все это находит отражение в местной кухне, музыке, образе жизни и достопримечательностях.

Наиболее интересными музеями города являются: музей Нью-Мексико, музей индейской культуры и искусства, музей американских индейцев Уилрайта, международный музей народного искусства и музей Джорджии О’Кифф. Настоящая жемчужина старого города - собор Санта-Фе с часовней Капилья-де-Нуэстра-Секора.

Любители современного искусства, инсталляций и музыки также не обделены: город изобилует арт-галереями и клубами. В числе самых известных заведений - Meow Wolf, арт-площадка, ставшая творческим инкубатором для исполнителей и художников.

"Подлинная американская еда"

Герой репортажа, Фой Вэнс, не обошел вниманием типичную для юго-запада Америки кухню. В Санта-Фе повара утверждают, что готовят самую аутентичную и правильную американскую еду, восходящую к традициям индейских племен и разбавленную испанским влиянием.

Вэнс побывал в таверне The Shed, которая за последние 10 лет 8 раз выигрывала приз за лучшее мясное рагу с перцем чили. Это блюдо в регионе считается коронным, наряду с острым соусом на основе того же чили. Знатоки рекомендуют попробовать и лепешки из голубой кукурузной муки, которые прошли проверку временем: их, как считается, готовили населявшие эту часть страны индейские племена.

Дикий Запад

Посещение региона невозможно без знакомства с типичными пейзажами американского Запада. Герой репортажа обратился к местному гиду. Хоаким Гонзалес много лет организует верховые экскурсии, позволяющие каждому почувствовать себя ковбоем.

Он отмечает: "Здесь, в окрестностях Санта-Фе, столько возможностей интересно провести время. Можно взять велосипед, можно отправиться в пеший поход. Здесь можно сплавляться по рекам, можно рыбу ловить, можно прокатиться на воздушном шаре. Просто поверните голову, и пейзаж станет другим, столь разнообразна здешняя природа. Да, 45 минут от города Альбукерке, в ту или иную сторону, и все меняется. Здесь вы узнаете о Билли Киде, увидите красоты реки Пекос, знаменитые петроглифы. Таков штат Нью-Мексико, дикий Запад".

Музыкальный микс

Вдохновляющая природа, древняя история, гармоничное сосуществование выходцев из разных стран : в таком контексте в Санта-Фе пишут и слушают музыку. Среди самых известных местных исполнителей и композиторов - Оттмар Лиеберет, один из его альбомов, "Санта-Фе", представляет собой необычный интеграцию элементов фламенко в поп-музыку.

В Санта-Фе охотно слушают тех, кто здесь когда-то жил и продолжает жить. К примеру, вам с радостью поставят композиции (Lights of Santa Fe) Элизы Гилкисон.

Любители классической музыки оценят местный Оперный театр имени Джона Кросби, дирижера из Нью-Йорка. Театр Санта-Фе стал вторым местом после прославленной Метрополитен-Опера в Нью-Йорке, где было установлено техническое новшество: экран, на который транслируются субтитры либретто, размещается здесь перед каждым зрительским креслом. У посетителей оперы есть возможность выбрать английский или испанский варианты.