Гуайдо призвал протестовать до победы

35 погибших и 850 задержанных - таковы потери антиправительственных сил в Венесуэле после недели протестов. Данные обнародовали в Каракасе в понедельник две неправительственные организации - Provea и For Penal.

Между тем накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя 23 января исполняющим обязанности президента, призвал сторонников продолжать акции протеста, чтобы поддержать поставленный европейскими странами ультиматум и побудить армию примкнуть к манифестантам.

В видеообращении в Twitter Гуайдо заявил: "Почему бы нам не устраивать демонстрации каждый день? Мы в Венесуэле уже привыкли ежедневно бороться за выживание".

В воскресенье сторонники оппозиции раздавали размещенным в Каракасе военнослужащим подписанный Хуаном Гуайдо законопроект об амнистии. Он освобождает от судебного преследования госслужащих и военных, если они поддержат манифестантов. Инициатива закончилась ничем: послание было тут же сожжено.

До сих пор избранный на второй срок Николас Мадуро и слышать ничего не хотел об ультиматуме шести европейских государств, в том числе Франции, Германии и Великобритании. Накануне, в ходе учений в Каракасе, Мадуро заявил: "Никто не уважает слабых, трусов, предателей! В этом мире мы уважаем храбрых, мужественных, мы уважаем власть и должны сделать все, чтобы власть венесуэльской нации опиралась на военную силу".

Среди сторонников Мадуро фигурируют Россия, Китай, Северная Корея, Турция и Куба.