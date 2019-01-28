Биолог: "Мы учим водоросли адаптироваться"

Микроводоросли - естественный и богатый источник жирной кислоты "Омега-3," которая широко используется в качестве пищевой добавки. А еще это - крошечные, чувствительные и хрупкие организмы... Как вырастить их вдали от естественной морской среды?

Биолог Дэвид Суарес - надежный покровитель микроводорослей в уникальной оранжерее на севере Испании. Он рассказывают, что любят его подопечные.

Давид Суарес, биолог, NEOALGAE: "Сначала мы полностью стерилизуем воду. Вода очищается, затем проходит процесс обработки ультрафиолетовыми источниками для уничтожения бактерий и грибков и, наконец, фильтруется. Так мы удаляем из нее осадок, крупные частицы, вещества, которые могут препятствовать росту микроводорослей. Нам также необходимо отрегулировать уровень кислотности воды перед тем, как переносить в нее наших подопечных. Напомню, что каждый подвид микроводорослей любит определенную кислотность воды, это важный показатель, особенно на первоначальном этапе их роста. Вот почему мы так тщательно готовим правильную среду.

Наша главная задача - заставить водоросли адаптироваться к меняющимся условиям освещения и температуры, которые характерны для этого региона, севера Испании. Чтобы помочь им, мы корректируем параметры на разных этапах выращивания (меняем, например, концентрацию питательных веществ). Мы также управляем размером колоний, время от времени прореживаем их и смотрим, как реагирует на изменения от или иной вид. С такими манипуляциями мы надеемся повысить адаптивность наших подопечных, научить их расти в условиях, которые мы можем предложить".