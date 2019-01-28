Приговор правозащитнику: последний из «709»

Китайский суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы адвоката Ван Цюаньджана. Юриста признали виновным в подрыве государственной власти. Цюанджан работал в провинции Шаньдун на востоке страны, защищая оппозиционных активистов, последователей запрещённых религиозных практик, а также жертв изъятия земельных участков.

Юриста задержали в 2015 году в рамках объявленной Пекином кампании «709 арестов», направленной против юристов, подозреваемых в нарушении закона. В течение двух лет всех осудили или освободили, и лишь Цюаньджан оставался под арестом. Его дело передали суду только в декабре.

Родственники и знакомые заявляют, что подсудимого держали в полной изоляции, не позволяя даже встретиться с женой. Её не пустили и на оглашение приговора. Слушания были закрытыми, поскольку речь, как сообщается, шла о государственных секретах.