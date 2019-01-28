Роботы-судьи. Маслины раздора. Отпуск по отцовству

Передачу "Вкратце из Брюсселя" ведёт Андрей Бекетов:

Совет Европы принял первую Этическую хартию искусственного интеллекта в судебных системах. Имеются сомнения в способности электронных юристов к уважению основных прав, защите данных, справедливому разбирательству.

Оливковый спор с Америкой

Еврокомиссар по торговле назвала необосноваными и несправедливыми пошлины, наложенные Соединёнными Штатами на оливки из Испании. Сесилия Мальмстрем объявила, что во вторник передаст это дело в систему урегулирования споров Всемирной торговой организации, правила которой, по её словам, были американцами нарушены.

"Вместе с испанскими властями, - добавила она, - мы продолжим решительно защищать интересы европейских производителей".

Предвыборные обещания Facebook

Facebook обязуется ужесточить требования к политической рекламе, чтобы предотвратить вмешательство извне в Европейские выборы. Для агитации за кандидатов или партии потребуется указать, кем это оплачено и получить разрешение.

В прошлом году выяснилось, что в предвыборной кампании в США были использованы данные миллионов пользователей соцсети.

Отпуск по отцовству - минимум 10 дней

По всему Евросоюзу учреждён десятидневный отпуск по отцовству. Он будет оплачиваться на той же основе, что и декретный по беременности, родам и уходу за младенцем.

Для некоторых стран это значительный шаг по обеспечению равноправия полов. Не все парламенты его одобрили, и в апреле 2018 года Еврокомиссия в директивном порядке распорядилась об минимальном отпуске для родителей-мужчин.