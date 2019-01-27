Тайная встреча Гуайдо и представителей властей

Венесуэльские власти в скором времени начнут переговоры с США, цель которых – создание офисов в Вашингтоне и Каракасе, представляющих интересы двух стран. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Несколько дней назад он объявил о разрыве дипотношений с США после того, как Вашингтон признал оппозиционного политика Хуана Гуайдо временным президентом. По словам Мадуро, все американские дипломаты уже покинули территорию Венесуэлы.

Накануне власти страны распространили видео, которое якобы доказывает, что незадолго до объявлением себя временным президентом Гуайдо встречался с главой национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. Позже сам оппозиционный политик признался, что общался с властями страны. По его словам, обсуждали они возможность проведения досрочных выборов.

"Все, кто прекращения узурпации власти, создания переходного правительства и проведения свободных выборов! Мы будем рады, если вы присоединитесь к обсуждению этих вопросов", - заявил Гуайдо, выступая перед своими сторонниками.

Днем ранее власти ЕС выпустили заявление, в котором говорится, что если в ближайшие дни не будет объявлено о проведении досрочных выборов, то Евросоюз признают Гуайдо временным президентом страны. На стороне Мадуро - Россия, Китай, Иран, Мексика и Турция.