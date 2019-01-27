Теракт в католической церкви на Филиппинах: два десятка погибших

Два десятка человек погибли, около 80 пострадали. В воскресенье на юге Филиппин прогремели несколько взрывов.

Трагедия произошла во время мессы у кафедрального собора города Холо (провинция Сулу). Первое взрывное устройство сработало около 9 утра по местному времени непосредственно у стен собора. После того как к месту происшествия прибыли военные и полиция, на расположенной поблизости парковке сработало второе взрывное устройство.

Большинство погибших - гражданские лица, прихожане, которые присутствовали на воскресной мессе. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее. Однако, как отмечают наблюдатели, в данном районе Филиппин активно действуют боевики исламской террористической группировки "Абу Сайяф".

Теракт произошел менее, чем через неделю после референдума об автономии на расположенном по соседству филиппинском острове Минданао. Согласно местным властям, проведение голосования было призвано положить конец вылазкам сепаратистов, в течение 40 лет добивающихся отделения Минданао от Филиппин и создания на острове исламского государства.