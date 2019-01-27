Взрыв в Гааге: обрушился фасад жилого дома

В Гааге, под завалами дома, где произошел взрыв, спасатели обнаружили двух пострадавших. Они направлены в больницу. Сколько еще жильцов могут находится в разрушенном здании неизвестно. Поиски продолжаются.

Иницидент произошел в воскресенье, во второй половине дня. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

На место происшествия были направлены пожарные, спасатели и сотрудники скорой помощи.По сообщениям местных СМИ, в результате взрыва повреждены фасады нескольких домов. Жителей эвакуировали.