Вернер Хойер: никто не хочет "жёсткого брексита"

"Брексит" стал одной из главных тем Всемирного экономического форума в Давосе. Глава Европейского Инвестиционного банка Вернер Хойер поделился с корреспондентом Евроньюс своими мыслями относительно выхода Великобритании из Евросоюза:

"Мне кажется, что "брексит" - это большая ошибка, но это решение граждан Великобритании, и мы уважаем их выбор. Однако британское правительство должно сформулировать, чего они хотят, а они до сих пор не озвучили свои требования. Они представили план А, который был отклонён, затем в парламенте объявили о плане Б, который в итоге оказался планом А. Поэтому мы ждём их предложений. Мне кажется, нам нужно рассмотреть все возможные варианты, чтобы найти достойное решение. Никто не хочет "жёсткого брексита".