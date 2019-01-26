Временная приостановка "шатдауна"

Компромисс найден, хоть и не надолго. Президент США Дональд Трамп подписал документ о временном прекращении "шатдауна". Законопроект предусматривает выделение бюджетных средств, за счет которых до середины февраля будет восстановлена работа федерального правительства. Госслужащим, которые в январе не получили зарплату, выплатят деньги.

"Никой план по охране границ не может работать без физической преграды, такого не бывает", - заявил Трамп.

В своем Twitter глава Белого дома написал, что этот документ ни в коей мере не был уступкой относительно строительства стены на границе между США и Мексикой. По словам американского лидера, решение подписать документ было продиктовано заботой о миллионах людей, которые оказались в тяжелом положении из-за "шатдауна". "Но если через три недели не удастся прийти к соглашению, то начнется гонка", - написал Трамп.

"Я думаю, "шатдау"н стал настоящей бедой для немалого числа людей. Мне кажется, из-за него многие американские работники оказались в сложной финансовой ситуации. Надеюсь, в будущем подобный "шатдаун" не повторится", - говорит сотрудница Агентства по охране окружающей среды Аманда Рассэл.

"Это ужасное чувство. У меня есть семья – жена и ребенок. Нужно оплачивать ипотеку, коммунальные услуги. Кредит получить сложно. Меня ждали бессонные ночи, в течение которых мне нужно было думать, откуда брать деньги. К счастью, на помощь мне и другим людям, оказавшимся в похожей ситуации, пришли разные организации, церковь и обычные люди. Но это был большой стресс", - делится своими переживаниями сотрудник береговой охраны Эдриан Фергюсон.

"Шатдаун" продлился 35 дней и стал рекордным для США. Без финансирования всё это время оставалась примерно четверть правительственных структур, в том числе Госдепартамент США, министерства финансов, торговли и внутренней безопасности.