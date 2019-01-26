Мадуро: "Это международный медиапереворот"

"Надеюсь, в скором времени оппозиция свернет с пути экстремизма, и мы начнем откровенный диалог", - заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Я человек слова, демократ, и если это нужно, я готов к разговору с Хуаном Гуайдо", - добавил венесуэльский лидер. Он выразил уверенность в том, что оппозиционный политик, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, - это агент американского правительство, который не способен самостоятельно думать и принимать решения.

"Они пытаются совершить госпереворот с помощью международного медиапереворота. Да, повторю, это международный медиапереворот. Я же сторонник международного диалога – сегодня, завтра и всегда. Я обязан готов двигаться в том направлении, в котором лично я должен идти", - заявил Мадуро.

Три дня назад Гуайдо принял присягу, объявив себя временно исполняющим обязанности президента. Кроме того, он сообщил, что намерен создать переходный орган для восстановления конституционного порядка в стране.

На сторону Гуайдо встали США, Канада и ряд латиноамериканских стран, признав оппозиционного политика временным главой государства. Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назначил республиканца Эллиота Абрамса спецпосланником США по урегулированию кризиса в Венесуэле.

Ранее госдепартамент США отозвал часть дипломатов из Венесуэле. Незадолго до этого Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном и приказал сотрудникам американской дипмиссии покинуть территории страны. В ответ Помпео назвал Мадуро бывшим президентом и заявил, что у него нет полномочий разрывать отношения с США.