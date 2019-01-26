Гран-При по дзюдо в Тель-Авиве: день Франции

Первый турнир Мирового тура Международной федерации дзюдо в этом году завершился в Тель-Авиве. В общем медальном зачёте лучшей стала сборная Израиля, и радости болельщиков не было предела.

Однако последний день соревнований прошёл под флагом Франции. Среди мужчин особенно отличился Аксель Клерже, который положил в копилку своей сборной первое золото на этом турнире. Финальный поединок против итальянца Николаса Мунгаи стал настоящим сражением, победу в котором Клерже принес приём рычаг локтя. Французский спортсмен не мог сдержать эмоций.

Аксель Клерже: "Какие замечательные зрители! Мне было очень обидно, что я так быстро проиграл на Чемпионате Европы в прошлом году, и я очень хотел вернуться на этот стадион. Здесь очень хорошая атмосфера, как в Париже. На трибунах собираются любители дзюдо, они громко поддерживают спортсменов, тут очень приятно выступать".

Героиней дня по версии Евроньюс стала словенка Клара Апотекар, которая продемонстрировала невероятное мастерство и волю к победе. В финальном матче против Лорианы Куки из Косово словенка проигрывала, но сумела в последний момент выполнить прекрасный бросок суми-гаэши, который принёс ей оценку "вадза-ари", и матч продолжился в дополнительное время. Косоварка не смогла ничего противопоставить приёму сутеми-ваза, который и поставил точку в споре за золотую медаль.

Клара Апотекар и Лориана Кука Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Клара Апотекар: "Счёт был 1-1, я уступила один балл, а потом отыгралась. На самом деле, я просто сражалась как обычно, старалась действовать первой и не давать сопернице возможность для атаки".

Ещё одно золото сборной Франции принёс Александр Иддир в категории до 100 кг. В финальной схватке с ирландцем Бенджамином Флетчером он заработал оценку "вадза-ари", которой было достаточно для победы.

Ирина Киндзерская из Азербайджана одолела украинку Елизавету Каланину и снова поднялась на верхнюю ступень пьедестала Гран-При.

Последняя золотая медаль, разыгранная на этом турнире, досталась сборной Израиля. Бронзовый призёр Олимпиады в Рио Ор Сассон стал настоящим героем для израильских любителей дзюдо. Чемпион в категории свыше 100 кг принял награду из рук президента федерации дзюдо Израиля Мойше Понте, и снова над подиумом прозвучал гимн Израиля.

В копилке хозяев турнира оказалось 4 золота, 2 серебра и одна бронза. Россияне заработали 1 серебряную и 5 бронзовых наград.

Самый зрелищный приём дня применил серебряный призёр в категории до 90 кг итальянец Николас Мунгаи. Великолепно выполненным броском томое-наге он уложил на татами голландца Джеспера Сминка, который в итоге завоевал бронзовую награду.