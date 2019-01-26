ФРГ откажется от угля к 2038 году

Германия должна отказаться от использования угля при производстве электроэнергии самое позднее к концу 2038 года. Такое решение приняла правительственная комиссия, в которую входят 28 экспертов. "За" высказались 27 специалистов. Заседание длилось более двадцати часов.

"Мы это сделали!" - констатировал глава комиссии Рональд Пофалла. "Более 96% экспертов утвердили проект, который обсуждался всю минувшую ночь. Если мы действительно осуществим намеченное, а мы считаем, что это возможно - тогда мы окажемся в группе стран, которые обещали отказаться от использования угля к 2030 году".

Комиссия, в которую входят представители промышленных предприятий, профсоюзов, природоохранных организаций, научных кругов, выносит свои предложения кабинету министров. Теперь окончательное решение - за властями. Последняя шахта для добычи каменного угля на территории Германии закрылась в Рурском бассейне в декабре 2018 года. Однако его использование в качестве источника энергии не прекратилось. ФРГ импортирует уголь из других стран.