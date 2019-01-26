Александр Стубб: "брексит" не оправдает ожиданий своих сторонников

На Всемирном экономическом форуме в Давосе обсудили последствия выхода Великобритании из ЕС. Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб считает, что "брексит" никому не пойдёт на пользу. Он поделился с корреспондентом Евроньюс своим видением ситуации:

"Перспективы "брексита" становятся всё более неопределёнными. Время очнуться и посмотреть правде в глаза: сторонники выхода из Евросоюза проголосовали против сделки, предложенной Терезой Мей, не потому что не был решён вопрос границы с Ирландией, а потому что у них были совсем другие ожидания от "брексита", и он их никогда не оправдает. Поэтому я скажу так: верните вопрос на повестку дня, проведите ещё один референдум и дайте народу выбор: покинуть ЕС на условиях, озвученных Терезой Мей, или остаться. В любом случае пора прекратить этот фарс. Евросоюз и Великобритания нужны друг другу. Выйти из ЕС всё равно что перестать пользоваться интернетом: каждый может это сделать, но это глупо. Гораздо лучше остаться и повлиять на ситуацию изнутри. Прошу прощения, если я высказался слишком резко".