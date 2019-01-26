Тони Блэр: повторный референдум по "брекситу" - единственное решение проблемы

Одной из главных тем Всемирного экономического форума в Давосе стал "брексит". Выход Великобритании из ЕС, несомненно, повлияет на экономику обеих сторон. До намеченной даты "брексита" осталось чуть больше двух месяцев, а Соединённое Королевство не сумело заключить сделку с Еврокомиссией. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр считает, что пришло время повторного референдума. Вот что он рассказал в интервью корреспонденту Евроньюс:

"Выход из Евросоюза без соглашения нанесёт серьёзный удар по британской экономике . Но мне кажется, такой сценарий маловероятен, потому что большинство членов парламента против этого, и даже в кабинете министров не все поддержат такой вариант развития событий. Но маловероятно не значит невозможно, и если это произойдёт, то последствия будут очень серьёзными.

Я думаю, референдум - единственный способ решения проблемы, потому что в конце концов, как мне кажется, парламент не справится с этой задачей. Главная причина, по которой в парламенте не поддержали соглашение, представленное премьер-министром, в том, что оно не даёт ответа на главный вопрос относительно будущих торговых отношений Британии. Так что в моём понимании настало время для референдума. Ситуация по прежнему остаётся сложной, вряд ли сейчас в парламенте поддержат эту идею, но уже идёт работа в этом направлении".