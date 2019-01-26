Пьер Московиси: выбор за Великобританией

До намеченной даты выхода "брексита" осталось около двух месяцев, но до сих пор неясно, на каких условиях Великобритания покинет ЕС. Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси прокомментировал происходящее в Соединённом Королевстве:

"Неверно считать, что мы вправе что-то решать за них, это с самого начала был выбор Великобритании. Мы вообще не хотели этого референдума, нам не нужен "брексит". Мне кажется, что вместе Евросоюз и Соединённое Королевство сильнее, чем по одиночке, мы нужны друг другу. Я думаю, что у нас общее прошлое и будущее, но сейчас решение за Великобританией. Наши двери в любом случае остаются открытыми, но я настаиваю на том, что ключ от них не в Брюсселе и не у Еврокомиссии. Еврокомиссия только ведёт переговоры от имени 27 стран ЕС. Ключ в Лондоне".