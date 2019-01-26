Жан Мария Милези-Ферретти: за "брексит" придётся заплатить

Жан Мария Милези-Ферретти, глава исследовательского отдела МВФ, прокомментировал возможные издержки экономики Соединенного Королевства в результате "брексита":

"Мы считаем, что "брексит" в долгосрочной перспективе обойдётся британской экономике дороже, чем членство в ЕС. Мы уже говорили об этом в 2016 году, и как мне кажется, стоит быть очень острожными в прогнозировании последствий таких решений. Однако если говорить о среднесрочной перспективе, разумеется, стране с развитыми торговыми отношениями придётся дорого заплатить за решение отдалиться от главных торговых партнёров".