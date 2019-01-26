Прорыв дамбы в Бразилии: около 150 человек числятся пропавшими без вести

Около 150 человек числятся пропавшими без вести после того, как в Бразилии прорвало дамбу. Это случилось в штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Дамба располагалась близ железорудной шахты и являлась, по сути, резервуаром для воды с отходами добычи ископаемых.

К настоящему времени подтверждена гибель 7 человек. Однако жертв может быть гораздо больше, заявил губернатор бразильского штата, где произошла трагедия. По словам спасателей, шансы найти выживших минимальны.

Соболезнования в связи с случившимся уже выразил новоизбранный президент Бразилии Жаир Болсонару, он распорядился создать кризисный штаб для координации спасательных работ.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент в Бразилии. В 2015 году также в штате Минас-Жерайс обрушились сразу две дамбы, сдерживавшие воду с отходами металлургической промышленности. Тогда в результате ЧП оказалась затоплена территория, на которой проживали около 600 человек.