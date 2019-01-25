Европейский бизнес растет на инновациях

Очередной выпуск программы "Планета бизнеса" посвящен инновациям как основе роста европейского бизнеса.

Гость репортажа - Моника Сальгадо, эксперт в сфере промышленных инноваций при Еврокомиссии: "Обеспечение роста, создание рабочих мест немыслимо без промышленной отрасли и она - в фокусе нашего внимания. Инновации в этом секторе - необходимое условие для повышения конкурентоспособности. Исследования показали что инновационные компании растут быстрее и активнее экспортируют".

Знакомьтесь: хорватская компания Rimac Automobili. На ее балансе - самый быстрый электромобиль в мире, а также инновационные решения по оптимизации электродвигателей. Сегодня компания продолжает работу над над еще более скоростным электрокаром, преемником своего первенца. Помимо этого группа Rimac Automobili занимается поставкой комплектующих, силовых агрегатов крупным автомобильным заводам мира. Штат фирмы - 500 человек.

Матэ Римак, основатель и генеральный директор Rimac Automobili: "Мы очень быстро растем, примерно вдвое каждый год. За последние 12 месяцев наняли 200 с лишним человек. Да, мы развиваем бизнес, сейчас строим новую производственную площадку. Мы совершенствуем концепт нашего электрокара, для этого нужны средства".

Компания недавно получила 30-миллионный кредит по линии ЕС; деньги будут вложены в в дальнейшие исследования и маркетинг, а также в проекты по расширению присутствия в Азии и Европе.

Матэ Римак, основатель и генеральный директор Rimac Automobili: "Мы хотим производить лучшие в мире спортивные электромобили, одновременно хотим быть привлекательным работодателем - создавать множество хороших рабочих мест, внося существенный вклад в экономику развивать экспорт".

Компания - наглядный пример финансовой поддержки инновационной компании. Что еще делает Европа, чтобы помочь бизнесу с яркими идеями?

Моника Сальгадо, эксперт в сфере промышленных инноваций при Еврокомиссии: "ЕС помогает инновационным компаниям самыми разными способами: финансово; поддерживая освоение новых рынков и поиск деловых и технологических партнеров в других странах; разъясняя тонкости европейского законодательства".

Под патронатом ЕС в Брюсселе 5 и 6 февраля пройдут Европейские дни промышленности - авторитетный форум по инновациям в индустрии.

Моника Сальгадо, эксперт в сфере промышленных инноваций при Еврокомиссии: "Дни промышленности ЕС - это открытый для всех форум, настоящая площадка для дебатов вокруг европейской промышленности. В этом году мы ожидаем свыше тысячи участников. Множество людей будут следить за дискуссиями в Интернете, многие сотни побывают на мероприятиях, приуроченных ко дням промышленности по всей Европе".

Инновации в ЕС: цифры и факты

Инновации в бизнесе и производстве - один из приоритетов в стратегии развития ЕС, необходимое условие для повышения конкурентоспособности европейских компаний, шаг в сторону более эффективной защиты окружающей среды.

Хорватская компания Rimac Automobili - признанный авторитет международного атвопрома, разработчик самого скоростного в мире электромобиля, поставщик качественных комплектующих для ведущих автостроителей.

В декабре 2018 года компания получила 30-миллионый кредит по линии ЕС. Она примет участие в стартующих Днях Европейской промышленности, ежегодном форуме участников производственных отраслей ЕС.

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