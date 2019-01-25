США: "Николас Мадуро - моральный банкрот"

Ближайшие часы могут стать решающими для будущего Венесуэлы, это едиственное, в чем согласны и Николас Мадуро, и противостоящий ему Хуан Гуайдо.

Мадуро успел заручиться поддержкой военных, к преданности которых он взывал накануне, и Верховного суда, большинство членов которого были туда назначены им лично.

Верховный суд, в свою очередь, аннулировал назначение Гуайдо на пост председателя парламента. Гуайдо был признан в качестве врио президента Организацией американских государств и США, это обстоятельство вызвало гнев Мадуро, и Каракас разорвал дипотношения с Вашингтоном.

Как полагает сам Мадуро, "нет никаких сомнений в том, что Дональд Трамп хлочет привести к власти здесь марионеточное правительство, это попытка путча, это заговор против демократии и против народа Венесуэлы. Трамп - сумасшедший, он мнит себя всемирным жандармом, он думает, что он может командовать Латинской Америкой и странами Карибского бассейна".

Один из решающих факторов, как это показывает современная история латиноамериканских государств, оказавшихся в подобной ситуации, - это лояльность армейских сил и высшего офицерства. От того, чью сторону они занимают, зависит, куда качнется баланс силы.

48 часов назад 35-летний Хуан Гуайдо, занимавший пост председателя Национального собрания Венесуэлы, провозгласил себя исполняющим обязанности президента.

На улицу вышли его сторонники, протестующие против второго срока Николаса Мадуро, столкновения с полицией привели к жертвам среди манифестантов, погибли не менее 15 человек.

Протесты на улицах Каракаса Фото Рейтер (архив)

Но протестующих это обстоятельство, как и возможные репресси, судя по их словам, уже не могут остановить: "Борьба будет длительной, мы не уйдем с улиц, пока не добьемся своего. Мы понимаем, что у правительства все меньше и меньше времени и доверия, что власть боится народа, и что на него оказывается давление извне".

В поддержку Гуайдо и Национальной ассамблеи уже выступили ряд стран-членов ЕС.

Едва ли не первыми действия Гуйадо поддержали США.

Посольство США в Каракасе Фото Рейтер

"Время, отведенное на переговоры, истекло, режим бывшего президента Мадуро перестал быть ле гитимным, он и его присные - моральные банкроты, они некомпетентны в экономике, все эшелоны власти поражены коррупцией. Там андидемократично все "до мозга костей", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

В поддержку действий Мадуро высказалась Россия; Кремль заявил, что в Венесуэле была произведена попытка "узурпации" власти.