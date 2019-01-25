Россия - Венесуэла: дружба в кредит

Россия и Венесуэла на протяжении последних десятилетий строили свои отношения по линии экономического сотрудничества, упор в котором делался на энергетику и торговлю оружием. Венесуэла почти 18 лет покупала продукцию российского ВПК.

Действуют на венесуэльском рынке и российские энергокомпании, в частности "Роснефть". По сведениям Рейтер, "Роснефть" фактически стала посредником в торговле венесуэльской нефтью, большая часть которой оседает в нефтехранилищах на территории США, несмотря на действующие в отношении России американские санкции, о чем свидетельствуют документы и источники агентства.

В ноябре прошлого года глава "Роснефти" Игорь Сечин был с визитом в Венесуэле, он встречался с Николасом Мадуро, чтобы высказать недовольство несоблюдением Каракасом сроков поставок нефти, которые принимались в качестве оплаты выданных кредитов.

Всего за 13 лет правительство России и "Роснефть" выдали Венесуэле в долг не менее 17 млрд долларов. Сюда входит и 4 млрд долларов, полученные для приобретения российского оружия.

Еще пять лет назад у Венесуэлы не было просроченных кредитов, но когда ее экономическое положение ухудшилось, Каракас стал просил Москву об отсрочке. Срок погашения этого госкредита продлевался трижды, сейчас это - март текущего года.

Россия сегодня заявила, что не считает, что нынешняя ситуация в республике дает основания для опасений за будущее ее инвестиций в венесуэльскую экономику