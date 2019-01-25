Состоится ли общенациональный диалог?

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временно исполняющим обязанности президента республики, заявил, что что не пойдет на "фальшивый диалог" с правительством Николаса Мадуро, который ранее призвал к общенациональному диалогу.

Гуйдо также утверждает, что иностранные государства направят гуманитарную помощь Венесуэле.

"Наша власть легитимна, не только потому что мы уважаем Конституцию, но также и потому что мы работаем над решением проблем народа. Всего за два дня благодаря завоеванному доверию, благодаря тому, что мы уважаем Конституцию, мы смогли добиться того, чего не смогло сделать правительство Мадуро".

По данным ООН, из-за острого социально-экономического кризиса из Венесуэлы уехали уже более 3 миллионов человек.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал поведение Гуйдо попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США, которые признали легитимность оппозиционера.

Открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Венесуэле состоится в субботу.