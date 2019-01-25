"Шатдаун" отменили на три недели

Белый дом и Конгресс США согласовали временный бюджет для восстановления работы правительства на три недели.

При этом президент США Дональд Трамп пообещал возобновить "шатдаун". Он также заявил, что может ввести 15 февраля режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой для выделения средств на строительство стены без одобрения Конгресса.

Президент США Дональд Трамп: "Позвольте прояснить: у нас действительно нет иного выбора, кроме строительства мощной стены либо заграждения из стали. Если мы не сможем договориться с Конгрессом, то 15 февраля работа правительства будет вновь приостановлена либо я воспользуюсь полномочиями, возложенными на меня законами и Конституцией США, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией".

Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря. Без финансирования осталась примерно четверть ведомств.

В пятницу из-за вызванной бюджетным кризисом нехватки персонала в диспетчерских центрах администрация нью-йоркского международного аэропорта Ла-Гуардиа отменила 45 и отложила 509 авиарейсов.