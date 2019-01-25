Танцы самураев в Кремле

Танцы самураев в Москве: в малом зале Кремлёвского дворца состоялась премьера совместного спектакля российских и японских артистов. Балет "Самурай Нобунага", основанный на реальных событиях тяжёлого периода в истории Страны Восходящего солнца, уводит зрителей в 16-ый век, когда самурай Ода Нобунага начал титаническое дело по объединению страны. Его предательски убили в храме, но мечта о новой единой Японии была воплощена в жизнь.

В роли Нобунаги выступил российский танцовщик Фарух Рузиматов, другие главные партии исполнили японские артисты Морихиро Ивата и Ранко Фудзима.

В хореографическом повествовании переплелись классическое русское, западное и традиционные восточные танцевальные искусства и музыка, над техническим оформлением поработали японские мастера. Зрители говорят, что совершили путешествие в пространстве и времени:

"Я очень далека от японской культуры, для меня это первое такое театральность представление, и мне это было очень интересно".

Драма-экшн "Самурай Нобунага" была показана в рамках Фестиваля японской культуры, который в эти дни проходит в российской столице. Токио и Москва надеются укрепить взаимное доверие путем культурного обмена для ускорения заключения двустороннего мирного договора.