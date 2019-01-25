В США арестован бывший советник Трампа

Бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун, занимавший этот пост в период предвыборной гонки, в пятницу был задержан во Флориде в рамках расследования так называемого "российского дела" спецпрокурора Роберта Мюллера. Ему предъявлены обвинения по семи пунктам. В частности, утверждается, что Стоун многократно давал ложные показания в комитете Палаты представителей по разведке, а также препятствовал правосудию и оказывал давление на свидетелей.

"Ни при каких обстоятельствах, что бы там ни случилось, я не буду свидетельствовать против президента и не буду лгать, чтобы снизить давление на меня. Я с нетерпением жду, когда меня полностью оправдают", - сказал Стоун.

Трамп после ареста Стоуна вновь назвал расследование Мюллера "охотой на ведьм". "Величайшая охота на ведьм в истории нашей страны!" - написал он в своем "Твиттере". Он также задался вопросом, кто сообщил телеканалу CNN о предстоящем аресте бывшего советника. Съемочная группа оказалась возле его дома во Флориде в момент задержания. Как стало известно позже, Стоун был освобожден в тот же день судом до процесса под залог в 250 тысяч долларов. Суд также ограничил его передвижения.

Белый дом заявил, что обвинения не имеют отношения к Трампу, а личный адвокат президента отметил, что они не связаны и с делом о "российском вмешательстве".