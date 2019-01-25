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Ромина Сала просит возобновить поиски брата

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Ромина Сала просит возобновить поиски брата

Ромина Сала, сестра пропавшего футболиста Эмилиано Салу, посетила Кардифф. Со слезами на глазах женщина увидела место, куда болельщики "Кардифф Сити" несут клубные майки и шарфы... Самолет, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэйв Ибботсон, вылетел 21 января из аэропорта французского Нанта в валлийский Кардифф, но затем пропал с радаров авиадиспетчерских служб в районе Нормандских островов. Поиски не принесли результата и были прекращены. Ромина Сала обратилась к спасателям с просьбой возобновить операцию. Выступавший ранее за французский "Нант" 28-летний аргентинец Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" во время зимнего трансферного окна. Он подписал контракт с клубом 19 января на 3,5 года.

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