Простая девушка из индийской деревни пытается отыскать сестру, проданную в рабство за долги отца. Совсем скоро она откроет для себя страшный мир проституции и международной торговли людьми. Создатели картины "С любовью, Соня" надеются, что основанная на реальных событиях история поможет зрителю осознать масштабы нелегальной секс-индустрии сегодня.

"Я мало что знала о торговле людьми. Но однажды я заглянула в интернет и почитала новости: каждые четыре минуты появлялось сообщение о новом случае сексуального рабства - не только в Индии, Мумбае - повсюду", - говрит актриса Мрунал Тхакур.

"Фильм вышел в индийский прокат в сентябре. Но об успехе говорить не приходится. Хотя мы и получили немало отличных отзывов, кассовые сборы оказались довольно низкими. Но в этом нет ничьей вины: просто Индия пока не готова взглянуть правде в глаза", - говорит актриса Рича Чадда.

"Это фильм не о женских проблемах. Это о проблемах мужчин да и всего общества в целом", - отмечает актриса Фрида Пинто.

Картина выходит в мировой прокат 25 января.