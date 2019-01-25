Теракт в Найроби: расследование идет полным ходом

В расследовании теракта в столице Кении Найроби, ответственность за который взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", намечается значительный прогресс. Об этом Euronews заявили в Интерполе, чьи специалисты по запросу властей, прибыли в Кению для оказания помощи полиции. Нападение произошло 15 января и унесло жизни более двадцати человек. "Аш-Шабаб" действует на территории Сомали и Кении.

По словам Тима Морриса, исполнительного директора полицейской службы Интерпола, террористы меняют свою тактику. "В манере совершения нападений можно увидеть как сходства, так и различия. Последняя атака отличается от тех , что были несколько лет назад - в торговом центре Westgate, колледже и университете. Но можно увидеть и сходство с рядом других нападений, таких как в индийском Мумбаи. Я полагаю, что "Аш-Шабаб" с течением времени адаптирует и развивает свою тактику".

Несколько дней спустя после теракта в Найроби Вооруженные силы США нанесли авиаудар по позициям "Аш-Шабаб" в Сомали, в результате которого, как сообщалось, были уничтожены десятки боевиков. В Интерполе считают, что международные усилия по борьбе с терроризмом дают результат, но уверены, что в Африке необходимо более тесное сотрудничество в области трансграничной безопасности.

Тим Моррис, исполнительный директор полицейской службы Интерпола: "Террористы могут осуществлять свои атаки, потому что боевики в состоянии пересекать границы. Очевидно, что нам необходимо работать с нашими коллегами в Африке, Европе и Северной Америке с тем, чтобы коллективно укреплять рубежи. Нужно знать, кто и зачем пересекает границы. В последние годы все больше стран предоставляют Интерполу информацию, имеющую отношение к террористической деятельности. Мы хотим, чтобы она была доступна всем, кто работает на границе".

Власти Кении заявляют, что полны решимости активизировать усилия в рамках антитеррористической борьбы и расширить сотрудничество на международной арене для противодействия терроризму. По делу о нападении в Найороби перед судом уже предстали несколько человек. Расследование продолжается. Но борьба с радикальной группировкой "АШ-Шабаб" еще далека от завершения.