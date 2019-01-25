Гран-при в Тель-Авиве: праздник для любителей дзюдо

Во второй день Гран-При в Тель-Авиве любители дзюдо снова собрались на стадионе Шломо.

Итальянка Мария Чентраччио стала героиней дня по версии Евроньюс. В финальном поединке она противостояла израильтянке Инбал Шемеш, которую горячо поддерживали болельщики. Победу в этом сражении и первую золотую медаль сборной Италии Чентраччио принёс великолепно выполненный бросок суми-гаэши.

Президент Международной Федерации дзюдо Мариус Визер вручил ей заслуженную награду.

Награждение медалисток в категории до 63 кг Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Мария Чентраччио: "Сегодня необычный день. Я приехала сюда, чтобы победить. Две недели назад я потеряла дядю и не могла побыть с родными, потому что готовилась к этим соревнованиям. Поэтому мне очень хотелось, чтобы у меня были хорошие воспоминания о сегодняшнем дне. Поэтому этот момент для меня особенный".

Героем дня по версии Евроньюс стал израильтянин Саги Муки. Ему не было равных в категории до 81 кг. В финальном поединке он одолел болгарина Ивайло Иванова. Со стороны казалось, что он подошёл к сопернику и играючи уложил Иванова на татами броском через спину с двумя рукавами соде-цурикоми-гоши. Зрители пришли в восторг и скандировали имя своего чемпиона.

Муки сумел оправдать ожидания израильских болельщиков и великолепно выступил на этом турнире. В матче против многократного победителя турниров Мирового тура Иванова он заработал оценку "иппон" - чистая победа.

Золотую медаль ему вручил меценат Сильван Адамс.

Саги Муки: "Я очень взволнован. Я победил на этом турнире в Израиле, и вы видели, как отреагировали зрители. Я так рад, что выступил здесь. Конечно, болельщики, в том числе моя семья, многого ждали от меня, это большое давление, мне было нелегко, но я справился и очень рад, что мне удалось произвести впечатление на зрителей и показать, на что я способен".

В категории до 70 кг победу праздновала Анна Бернхольм. В решающем поединке она вышла на татами против итальянки Алис Белланди и положила в копилку сборной Швецию первую медаль на этом Гран-при.

Белорусский дзюдоист Вадим Шока завоевал первую золотую медаль Мирового тура в своей карьере. В финале его противником был итальянец Джованни Эспозито. Белорус сумел в последний момент заработать оценку, которая принесла ему победу в этом поединке.

Бельгиец Сами Шуши уже демонстрировал прекрасное владение приёмами дзюдо на Гран-При в Канкуне. В этот раз израильиских болельщиков не оставил равнодушными бросок осото. Бельгийский спортсмен удостоился бронзовой награды в категории до 81 кг.