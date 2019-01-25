В Иране проходят масштабные учения

Порядка 12 тысяч военнослужащих принимают участие в учениях Вооруженных сил Ирана в центральной провинции Исфахан. Генштаб ВС намерен отработать быстрое передислоцирование и развертывание войск на месте боевых действий при поддержке военных вертолетов. В маневрах, получивших название "Эгтедар 97", задействованы бронетанковые части, артиллерия, силы быстрого реагирования, пехота, инженерные подразделения, воздушно-десантные силы, бесплотные летательные аппараты, а также ВВС страны. Учебная задача предполагает разведку позиций условного противника и последующее уничтожение его укреплений, техники и командного состава.