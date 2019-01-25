Парламент Греции одобрил соглашение Афин со Скопье о новом названии Македонии

Парламент Греции одобрил соглашение Афин со Скопье о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. После трехдневных дебатов за одобрение соглашения проголосовали 153 депутата 300-местного парламента, 146 выступили против, один воздержался.

Так называемое Преспанское соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами.

Ратификация соглашения парламентами двух стран открывает Скопье путь в НАТО и ЕС.