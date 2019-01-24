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Спорт

"Монако" отстранил Тьерри Анри

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 Ольга Кепински 
"Монако" отстранил Тьерри Анри
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Тьерри Анри отстранен от должности главного тренера футбольного клуба "Монако".

Решение о его дальнейшем будущем будет принято позднее. Об этом заявило руководство монегасков.

Клуб, под руководством Анри с октября прошлого года, набрал всего два очка в чемпионате в последних 5 играх и в данный момент находится на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице с 15 очками.

В добавок монегаски вылетели из Кубка Франции, проиграв клубу из второго дивизиона "Метцу"

Накануне француз отстранил от работы с командой сразу нескольких футболистов.

Анри, игравший за "Монако", "Арсенал" и "Барселону" в прошлом, как и за французскую сборную после окончания профессиональной карьеры футболиста стал ассистентом главного тренера бельгийской сборной.

"Монако" был первым клубом, который Анри возглавил в качестве главного тренера.