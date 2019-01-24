Ар-деко и "акульи плавники"

Неделя высокой моды в Париже.

Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе модного дома Valentino. Перед публикой она появилась в полупрозрачном черном платье под названием "Шоколадная георгина". Пышные юбки, яркие цветочные принты, хрупкие лепестки на ресницах. Коллекция Пьерпаоло Пиччоли - это ода весне и женственности.

Свой показ Джорджио Армани посвятил ленте "Конформист" итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи, который скончался в ноябре. Геометрические формы, контрастные цвета, лакированная кожа и бахрома. В новой коллекции нашли отражение эстетика ар-деко и азиатские мотивы.

В путешествие на восток любителей моды пригласили Жан-Поль Готье. Япония и океан стали главными источниками вдохновения для кутюрье. Культовые тельняшки, остроконечные плечи в виде "акульих плавников", прозрачная органза. Футуристический мир французского дизайнера порадовал многих знаменитых гостей, среди которых оказались Катрин Денев и модель Ирина Шейк.