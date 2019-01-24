Ушел из жизни Йонас Мекас

Дружеские посиделки, смех ребенка, первый снег. В США на 97 году жизни скончался певец обыденной жизни, крестный отец американского киноавангарда Йонас Мекас. Рождение и юность в Литве, нацистский лагерь, философский факультет в университете Майнца, переезд в США - все это оказало на творчество режиссера огромное влияние.

Энди Уорхол, Йоко Оно, Аллен Гинзберг, Сальвадор Дали - за свою карьеру режиссер успел поработать с десятками знаменитостей. Основоположник жанра кинодневника, Мекас подарил зрителю более шестидесяти лент, а также выпустил около двадцати книг и сборников стихов.