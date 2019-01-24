Кто признаёт Мадуро, кто Гуаидо

В политических кругах Евросоюза неоднозначно воспринимают события в Венесуэле. Формально все 28 его членов по-прежнему называют Николаса Мадуро президентом, хотя и подвергают его критике, и не признают его приемником Хуана Гуаидо. Однако этого председателя Национальной ассамблеи, провозгласившего себя временным главой государства, поддержали такие деятели, как председатель Совета ЕС:

«В отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, в том числе Хуан Гуаидо, имеет демократический мандат от венесуэльских граждан», - написал Дональд Туск.

В Европарламенте на сторону Мадуро склонятся многие левые политики. Хотя депутат от испанских социалистов призывает коллег из всех партий в единству:

«Мы должны действовать очень ответственно в это деликатный момент, - сказала Ираче Гарсия. - Нельзя допустить, чтобы Евросоюз усугубил и без того трудную ситуацию. Мы должны внести свой вклад в поиск выхода, который лежит только через урны для голосования».

Депутат-правоцентрист из Европейской народной партии видит сейчас уникальную возможность для того, чтобы мир избавился от авторитарного режима в Венесуэле:

«Я всегда считала самозванцем Мадуро, - сказала Тереза Хименес Бесеррил. - А Гуадио занял его место законно. Именно ему Конституция позволяет взять власть и приступить к исполнению обязанностей президента».

Отдельные евродепутаты назвали происшедшее переворотом. Но парламентский Комитет по иностранным делам призвал Мадуро уйти в отставку и позволить Национальной ассамблее вернуть Венесуэле демократию.