Давос-2019: музыкальный бар для президентов и министров

Как проводят досуг участники форума в Давосе? За ответом на этот вопрос журналисты Euronews отправились в местный музыкальный бар, который облюбовали мировые лидеры, крупные бизнесмены, прочие знаменитости из разных стран.

Живая музыка звучит здесь каждый вечер. За пианино - Барри Колсон. Он рассказывает:"Люди проводят здесь много времени, потом отправляются на различные мероприятия форума, собрания. Там не так уж много вечеринок, как вы знаете. Затем они возвращаются сюда. Эпицентр событий здесь - в этом баре. Не всем удаётся сюда попасть".

Среди гостей заведения немало известных персон. Но раскрывать их личности музыкант не торопится.

"Я знаю много секретов, многих людей, некоторых из них – давным-давно. Я знаком с премьер-министрами, президентами, не хочу называть их имена", - упрямится пианист.

"Каких стран? Речь о бывших руководителях, которые уже не у власти?" - не сдаются наши журналисты.

"Здесь бывали делегаты из Австралии, Ирландии, Норвегии. Было немало представителей Канады. Это далеко не полный список. Но никаких имён вы от меня не услышите, не добьётесь. Был один австралийский премьер. Я не стану называть его имени. Он сидел около меня. Я играл мелодию песни Down under. А он подпевал и был, наверное, худшим исполнителем за всю историю", - вспоминает наш собеседник.

"В нашем баре действует одно негласное правило, - поясняет музыкант. Оно касается и нас – исполнителей, - и журналистов, мировых лидеров, топ-менеджеров, людей с «белыми значками» (знак VIP-персон давосского форума). Всё, что здесь происходит, остаётся в этих стенах. Потому что это сакральное место. Каждый из нас здесь может быть самим собой. Вот что делает этот бар уникальным".