"Ближнего любите, небо не коптите", - под таким, примерно, лозунгом (по-английски, Make love not CO2) в Брюсселе прошла молодёжная демонстрация. Более 35 тысяч бельгийских студентов требовали от европейских политиков принять конкретные меры, чтобы сократить выбросы в атмосферу углекислого газа в целях борьбы с изменением климата.

В воскресенье в столице Бельгии и ЕС граждане всех возрастов попытаются сформировать общественное лобби против глобального потепления впротивовес корпоративным лоббистам.