За Мадуро или Гуаидо? "Жёлтые жилеты" идут во власть

Содержание обзора "Вкратце из Брюсселя":

Реакция на события в Венесуэле

Формально в ЕС по-прежнему называют Николаса Мадуро президентом Венесуэлы и не признают его приемником Хуана Гуаидо. Но этого лидера Национальной ассамблеи поддержал председатель Совета ЕС Дональд Туск. В Европарламенте мнения о происходящем разделились: социалисты склоняются на сторону Мадуро.

Заявка на власть "жёлтых жилетов"

Своих кандидатов на майские выборы в Европарламент решили выдвинуть "Жёлтые жилеты". Это французское движение, устроившее недавно массовые акции протеста, стало ещё одной из новых политических сил, способных потеснить традиционные партии. "Жёлтые жилеты" уже пользуются общественной поддержкой в соседних странах, особенно в Италии.

Италия нарушила права Аманды Нокс

Европейский суд по правам человека постановил, что Италия должна выплатить почти 20 тыс евро Аманде Нокс. Этой американке вынесли, а затем отменили суровый приговор в связи с убийством в 2007 году в Перудже британки Мередит Керчер.

Адвокаты Нокс, живущей ныне в Сиэттле, утверждают, что после ареста она страдала от плохого обращения и ошибок следствия.

Ближнего любите, небо не коптите

На демонстрации в Брюсселе более 35 тысяч бельгийских студентов требовали от европейских политиков принять конкретные меры, чтобы сократить выбросы в атмосферу углекислого газа в целях борьбы с изменением климата.

В воскресенье в столице Бельгии и ЕС граждане всех возрастов попытаются сформировать общественное лобби против глобального потепления впротивовес корпоративным лоббистам.