Генеральный директор Airbus Том Эндерс заявил, что "жесткий" выход Британии из ЕС угрожает как самому концерну, так и всей аэрокосмической индустрии Соединенного королевства, поскольку этот сектор экономики может лишиться существенной части будущих инвестиций.

_"Британская аэронавтика балансирует на краю обрыва, поскольку возможный жесткий "брексит" может разрушить то, создавалось солетиями: это научная база, это квалифицированный персонал, это весь комплекс исследований и это человеческий капитал. В этом случае ущерб, который будет нанесен отрасли, трудно переоценить.

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Не слушайте безумных сторонников "брексита", которые уверяют, что все будет в порядке, поскольку, как они считают, "заводы Airbus никуда не уедут". Заводы отсюда не уедут, отсюда уедут инвестиции в аэронавтику, и мы сами вынуждены будет пересмореть стратегию нашей деятельности. Не стоит сомневаться, что найдутся страны, которые с удовольствие будут производить крылья и фюзеляж вместо нас для разных моделей аэробусов".

По подсчетам бухгалтеров самого концерна, "жесткий" выход Британии из ЕС обойдется Airbus примерно в 1 миллиард фунтов стерлингов.