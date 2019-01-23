Французский дзюдоист Тедди Ринер возвращается на татами после годичного перерыва.

Двукратный олимпийский чемпион, выступающий в категории свыше 100 кг, объяснил возобновление профессиональной карьеры желанием выиграть третью золотую медаль на играх в Токио в 2020 году и войти в историю, как единственный дзюдоист, имеющий в своем активе четыре олимпийские награды.

"В нашем спорте не так много трехкратных олимпийских чемпионов. Рекордсмен, в принципе, один – японец Номура, выступавший в категории до 60 кг. Поэтому, если я выиграю в Токио, то стану первым в истории обладателем четырех олимпийских медалей, включая три золота. Это цель, которую я перед собой поставил. И я бы даже сказал, это вызов всей моей карьере", – сказал Ринер.

В планах Ринера - участие в чемпионате мира, который пройдет в Токио в сентябре, в командном зачете, решение об индивидуальном выступлении он примет позднее.

Все будет зависеть от его физической подготовки, так как в 29 лет, 14 из которых француз провел на татами, его тело может быть не готово к таким нагрузкам, к тому же ему придется сбросить несколько набранных килограммов.