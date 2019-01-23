ПСЖ оштрафовали за "расистские" критерии отбора молодых футболистов

Французский футбольный клуб ПСЖ оштрафовали на 100 тыс. евро из-за обвинений в расизме. В основе разбирательства оказались данные о критериях отбора молодых игроков в академию ПСЖ, которых делили на категории в зависимости от этнического происхождения. Сразу несколько изданий писали, что клуб старался не брать африканцев из-за неуверенности в их возрасте. Дисциплинарный комитет футбольной лиги признал это дискриминацией, — рассказал его председатель Себастьян Денё:

«Само существование таких форм и даже их содержимое не оспаривалось. Они включали в себя критерии отбора, связанные с происхождением игроков. Появление этих критериев мы расценили одновременно и как следствие отдельных ошибок сотрудников, и как результат коллективной недобросовестности. И именно на этом основывается принятое комиссией решение».

В самом ПСЖ уже в разгар скандала признали факт отбора игроков по этническим признакам. Генеральный менеджер клуба Жан-Клод Блан назвал эту практику «предательством» и представил её как частную инициативу группы сотрудников.