НБА: "Торонто Рэпторс" одержал победу над "Сакраменто Кингз"

"Торонто Рэпторс" одержал победу над "Сакраменто Кингз" в домашнем матче чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 120:105. В составе победителей по 19 очков набрали Фред Ванвлит и Кайл Лоури. Серж Ибака отметился дабл-даблом из 15 очков и 10 поборов. Кавай Леонард эту встречу пропустил.

Что же касается "Сакраменто", то игрок этой команды Марвин Багли III стал самым результативным форвардом встречи, забив 22 очка и одновременно оформив 11 подборов.

В настоящее время "Торонто" занимает второе место в Восточной конференции, а "Сакраменто" идет десятым в Западной конференции.