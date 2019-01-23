Купить "золотую визу" и жить в ЕС

Брюссель предупредил, что схемы приобретения гражданства, практикуемые в некоторых странах Евросоюза для привлечения к себе богатых людей, могут увеличить риски отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.

В обмен на крупные инвестиции Кипр, Болгария и Мальта выдают так называемые «золотые паспорта», а ещё 20 стран — виды на жительство.

Впрочем, еврокомиссар по вопросам миграции не стал критиковать кого-то конкретно:

«Нам не хватает доступной информация о практической реализации этих схем, а государства-члены соблюдают конфиденциальность по соображениям безопасности, - сказал Димитрис Аврамопулос. - Кроме того, общее количество выдаваемых видов на жительство неизвестно из-за отсутствия прозрачности и должного надзора за этими схемами. Но мы здесь не для того, чтобы называть или обвинять. Мы посылаем четкий и сильный предупреждающий сигнал».

На такое предупреждение гневно отреагировал Кипр. Его президент сказал, что островная республика стало объектом непропорционально сильных нападок со стороны более крупных держав, которые сами небезупречны:

«Правительство Кипра удовлетворяет просьбы о предоставления гражданства только в 0,3 процентов случаев, - сказал Никос Анастасиадис. - Другие же страны ЕС выдают свои паспорта десяткам тысяч выходцев из внешних регионов. Кипр делают козлом отпущения по хорошо известным причинам, будь то желание нам диктовать, конкуренция или что-то подобное».

Еврокомиссия решила создать группу экспертов из стран-членов, что оценить риски предоставления «золотых виз» или паспортов.